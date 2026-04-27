Mónica Torres estalla en La Granja VIP y propone una rebelión

La tensión se apoderó de La Granja VIP luego de que los participantes recibieran solo el 65 % de alimentos, pese al gran esfuerzo realizado durante la última semana. Esta decisión generó la inmediata molestia de varios granjeros, especialmente de Mónica Torres.

La actriz no ocultó su frustración y lanzó una contundente propuesta que sorprendió a todos sus compañeros: “Si lo máximo que nos van a dar es 65 %, entonces esta semana no hagamos nada”. Sus palabras encendieron el debate dentro de la convivencia.

Para Mónica, el desempeño del grupo merecía una recompensa mucho mayor, por lo que consideró injusta la calificación obtenida. Su reacción evidenció el descontento generalizado entre los participantes por el resultado.

¿Será este el inicio de una rebelión en la casa? Lo cierto es que el ambiente en La Granja VIP está más tenso que nunca y la inconformidad podría cambiar por completo la dinámica del reality.

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