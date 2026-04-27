¡SIN FILTRO! Shirley Arica arremete contra Diego Chávarri: “Piensa que es insuperable”

Shirley Arica no se guardó nada en La Granja VIP y habló con total sinceridad sobre Diego Chávarri. Durante una conversación con Samahara Lobatón, la modelo dejó en claro que el exchico reality ya no le interesa sentimentalmente y aseguró que su percepción sobre él ha cambiado por completo.

Según confesó, actualmente ve a Diego como una persona que “piensa que es insuperable”, motivo por el que cualquier interés que pudo haber sentido en el pasado quedó atrás. Shirley fue enfática al señalar que hoy no siente ninguna atracción por él.

Además, recordó una reunión en la casa de Diego donde coincidió con Gabriela Herrera, asegurando que ambos se mostraron bastante cercanos. Este episodio, según comentó, reforzó aún más su postura y la ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva.

Finalmente, Shirley explicó que cuando en algún momento llamó a Diego “el amor de su vida”, lo hizo en un contexto completamente distinto. Hoy, asegura que esa etapa quedó atrás y que su opinión sobre él es muy diferente.

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