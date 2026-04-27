¡LO CONTÓ TODO! Diego Chávarri aclara su verdadera historia con Shirley Arica en La Granja VIP

Diego Chávarri rompió su silencio en La Granja VIP y sorprendió al revelar detalles inéditos sobre el vínculo que mantuvo con Shirley Arica. Durante una conversación con Gabriela Herrera, Pamela López y Paul Michael, el exchico reality negó tajantemente haber tenido una relación sentimental con la popular modelo.

Según explicó, aunque coincidieron en varias ocasiones y compartieron salidas, nunca existió un romance formal entre ambos. Incluso, dejó en claro que jamás tuvieron una dinámica de pareja, por lo que considera que todo se trató de una cercanía pasajera y sin compromisos.

Además, Diego recordó un comentado viaje a Trujillo junto a Shirley, donde ambos compartieron hospedaje por motivos laborales. Sin embargo, aseguró que cada uno tuvo su propio espacio y que la convivencia solo dio pie a especulaciones que, con el tiempo, alimentaron los rumores sobre una supuesta relación.

Con estas declaraciones, Chávarri busca poner fin a una historia que durante años generó comentarios y versiones encontradas. ¿Le creerán? Lo cierto es que sus confesiones en La Granja VIP ya están dando de qué hablar.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.