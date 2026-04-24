¡Sin filtros! Renato Rossini revela todo sobre su paso por La Granja VIP

Renato Rossini hizo un balance de su paso por La Granja VIP y aseguró que vivió la experiencia con intensidad, estrategia y total autenticidad. El actor afirmó que dio el 100 % en cada desafío y que se mantuvo fiel a su estilo de juego hasta el final.

El exchico reality sostuvo que no cambiaría nada de su participación, pese a las polémicas que protagonizó. Incluso, señaló que su estrategia pudo haber sido percibida como fría o calculadora, pero remarcó que prefirió mostrarse tal como es antes que interpretar un personaje.

Rossini también analizó el desempeño de sus compañeros y destacó a Pablo, Patti y Paul como algunos de los jugadores más fuertes dentro de la competencia. Además, dejó entrever que aún hay estrategias y alianzas que el público no ha terminado de descubrir.

Finalmente, Renato aseguró que esta experiencia le permitió reafirmar sus convicciones y fortalecer su confianza. Agradeció el respaldo de sus seguidores y afirmó que su participación en el reality representa solo un paso más en su carrera televisiva.

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