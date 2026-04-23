La Granja VIP

23/04/2026

Granjeros sorprenderán con sensual reto de baile en camas

Los participantes de La Granja VIP enfrentarán una nueva competencia que promete elevar la temperatura con coreografías sobre camas.



Tras el comentado desafío de pole dance, los granjeros se preparan para un nuevo reto que dará que hablar: una competencia de baile en camas. La dinámica pondrá a prueba su coordinación, creatividad y puesta en escena.

Las duplas ya fueron definidas. Entre ellas destacan Gabriela Herrera y Pablo Heredia, Shirley Arica y Diego Chávarri, así como Pamela López junto a Cri Cri. También participarán Mónica Torres con Paul Michael.

Por su parte, Mark Vito, Samahara Lobatón y Pati Lorena conformarán un singular trío que buscará sorprender al jurado y al público con su presentación.

Antes de cada coreografía, los concursantes deberán interpretar una escena previa, como una discusión o una confesión, para darle mayor contexto y dramatismo a sus bailes.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.


Temas Relacionados: BaileLa Granja Vip PerúReto

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO