Granjeros sorprenderán con sensual reto de baile en camas

Tras el comentado desafío de pole dance, los granjeros se preparan para un nuevo reto que dará que hablar: una competencia de baile en camas. La dinámica pondrá a prueba su coordinación, creatividad y puesta en escena.

Las duplas ya fueron definidas. Entre ellas destacan Gabriela Herrera y Pablo Heredia, Shirley Arica y Diego Chávarri, así como Pamela López junto a Cri Cri. También participarán Mónica Torres con Paul Michael.

Por su parte, Mark Vito, Samahara Lobatón y Pati Lorena conformarán un singular trío que buscará sorprender al jurado y al público con su presentación.

Antes de cada coreografía, los concursantes deberán interpretar una escena previa, como una discusión o una confesión, para darle mayor contexto y dramatismo a sus bailes.

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