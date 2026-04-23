Avioneta sorprende a Diego y Gabriela Herrera con duro mensaje sobre su cercanía en el reality

La mañana en La Granja VIP Perú dio un giro inesperado cuando una avioneta sobrevoló la casa con un mensaje dirigido a Diego Chávarri y Gabriela Herrera. Aunque los participantes esperaban palabras de aliento de sus seguidores, el contenido fue totalmente distinto y dejó a ambos en shock.

“Diego y Gabriela, el Perú escuchó. Rechazamos esta infidelidad. Thalía, el Perú está contigo”, se leía en la pancarta, en clara alusión a la cercanía que ambos han mostrado en los últimos días. El mensaje generó sorpresa inmediata y un incómodo silencio entre los aludidos.

Mientras Diego y Gabriela intentaban procesar lo ocurrido, las integrantes del Team Víboras celebraron la situación entre risas, gritos y comentarios, lo que incrementó la tensión con el Team Reales. La escena evidenció aún más la división que existe dentro del reality.

Posteriormente, Diego aclaró que la conversación que sostuvo con Gabriela la noche anterior no tuvo un tinte romántico, sino que giró en torno a otros conflictos dentro de la competencia. Sin embargo, el mensaje reavivó las especulaciones y volvió a poner su relación en el centro de la polémica.

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