Coqueteos y tensiones: Renato y Gabriela protagonizan incómodo momento en “La Granja Vip”

Renato y Gabriela protagonizaron un momento de coqueteo en “La Granja”, cuando él no dudó en decirle que la consideraba linda. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando ella le reclamó que había escuchado que él habló mal de ella.

Ante ello, Renato negó haber tenido malas intenciones y aclaró que no busca nada serio dentro del reality. Gabriela, por su parte, coincidió con esa postura y aseguró que ella tampoco está interesada en una relación formal, aunque la conversación dejó un ambiente algo incómodo entre ambos.

El momento fue interrumpido por la llegada de Samahara y Pablo, quienes se sumaron a la escena en medio de la tensión.

Finalmente, Samahara lanzó una advertencia en tono bromista a Renato: “Si te la chapas, te mato”, desatando risas y cerrando el episodio con un toque de humor.

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