La Granja VIP celebra su primer mes al aire con fiesta para los participantes

El reality La Granja VIP celebró su primer mes al aire con una fiesta especial para sus participantes, quienes disfrutaron de música en vivo a cargo de la agrupación Los Conquistadores de la Salsa. El programa, que se estrenó el pasado 16 de marzo, se ha posicionado como el primer reality de convivencia en el Perú.

Bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, el espacio inició con 16 participantes famosos que dejaron atrás sus comodidades para vivir en una granja real, sin lujos y bajo vigilancia permanente las 24 horas del día. La dinámica del programa ha generado gran interés entre los televidentes.

Entre los concursantes que continúan en competencia destacan Shirley Arica, Pablo Heredia, Gabriela Herrera, Mónica Torres y Renato Rossini, quienes han protagonizado diversos momentos dentro del reality. Además, se han formado bandos como el “Team Víboras” y el “Team Reales”, que han intensificado la convivencia.

Como parte de esta celebración por su primer mes, los “granjeros” vivieron una jornada distinta con una fiesta que rompió la rutina del programa, reafirmando el éxito del formato y la conexión que ha logrado con el público.

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