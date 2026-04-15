Mónica Torres y Diego Chávarri protagonizan tensa discusión en la cocina de ‘La granja VIP’

Un momento de tensión se vivió en La granja VIP cuando Mónica Torres y Diego Chávarri protagonizaron una fuerte discusión mientras compartían labores en la cocina. El intercambio se dio en medio de la convivencia diaria del reality.

Según se vio en imágenes, la actriz le pidió a Chávarri que dejara de molestar, ya que necesitaba espacio para poder cocinar con tranquilidad. Sin embargo, la respuesta del exchico reality elevó el tono del momento al decir: “Si no vas a cocinar, lo hago yo”.

Ante ello, Mónica no dudó en responder y calificó a Diego de “malcriado”, lo que incrementó la tensión entre ambos. La escena ocurrió frente a otros participantes como Pati Lorena, Pablo Heredia y Samahara Lobatón, quienes presenciaron el enfrentamiento.

El episodio ha generado comentarios sobre una posible división dentro del llamado “Team Reales”, dejando abierta la interrogante sobre si se trató de un conflicto real o parte de la dinámica del programa.

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