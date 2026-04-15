Granjeros leen cartas anónimas y descubren quiénes estaban detrás en ‘La granja VIP’

En La granja VIP, los participantes protagonizaron una dinámica en la que leyeron cartas anónimas escritas por sus propios compañeros, generando tensión y expectativa dentro del grupo. Cada uno escuchó comentarios dirigidos hacia ellos sin conocer inicialmente la identidad del autor.

La actividad desató diversas reacciones entre los granjeros, quienes intentaban adivinar quiénes estaban detrás de los mensajes. Las cartas incluían opiniones y críticas que evidenciaron la percepción que tienen entre ellos dentro de la convivencia.

Sin embargo, el misterio se resolvió al final de la dinámica, cuando el público pudo ver, a través de un video, cómo se redactaron las cartas en una laptop, revelando la identidad de los autores.

Entre los casos más comentados, se conoció que Diego escribió sobre Samahara Lobatón, Mónica sobre Pati Lorena y Paul Michael sobre Renato Rossini, lo que generó nuevas tensiones en el reality.

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