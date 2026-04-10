La Granja VIP: noche de salvación y traición pone en riesgo a los participantes

Esta noche, La Granja VIP vive una de sus jornadas más tensas con la esperada noche de salvación y traición, donde todo puede cambiar en cuestión de minutos.

Los participantes deberán enfrentarse en una competencia decisiva, en la que solo uno de los ocho nominados logrará salvarse de la temida sentencia. Sin embargo, la victoria no solo trae alivio, sino también una difícil decisión.

El concursante que gane tendrá el poder de traicionar a uno de sus compañeros que no esté nominado, enviándolo directamente a la lista en su reemplazo. Esta jugada pondrá en riesgo a un nuevo participante de cara a la eliminación de este sábado.

Hasta el momento, los nominados son Mark Vito, Mónica Torres, Pati Lorena, Shirley Arica, Melissa Klug, Paul Michael, Pamela López y Samahara Lobatón, quienes lucharán por mantenerse en competencia.

La noche promete estrategias, alianzas y decisiones que podrían cambiar el rumbo del reality, dejando en evidencia quiénes están dispuestos a todo por seguir en carrera.