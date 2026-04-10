Team Víboras evalúa enviar a Cri Cri a sentencia en La Granja VIP

En el reality La Granja VIP, el Team Víboras viene definiendo estrategias de cara a la jornada decisiva de este viernes, en la que uno de los ocho participantes sentenciados logrará salvarse. La expectativa crece dentro del grupo ante posibles movimientos que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

Los nominados en esta etapa son Samahara Lobatón, Shirley Arica, Mark Vitto, Melissa Klug, Paul Michael, Pamela López, Pati Lorena y Mónica Torres, quienes se encuentran en riesgo de eliminación. La dinámica del programa mantiene en tensión tanto a los participantes como a los televidentes.

Entre los sentenciados destacan figuras mediáticas y personalidades del espectáculo, lo que ha elevado el interés del público en esta etapa del reality. Cada uno busca asegurar su permanencia, mientras las alianzas y estrategias comienzan a definir el futuro del juego.

Durante una conversación entre Shirley Arica y Melissa Klug, ambas analizaron distintos escenarios según el resultado del juego. El diálogo dejó en evidencia la planificación interna del equipo para mantener ventaja frente a sus rivales.

Uno de los puntos más comentados fue la declaración de Melissa Klug, quien señaló que, en caso una integrante del Team Víboras se salve, considerarían enviar a Cri Cri directamente a sentencia. La decisión final dependerá del resultado de la competencia de esta noche.