Youna sorprende a Samahara con romántico gesto en “La Granja VIP”

Un momento inesperado y lleno de emoción se vivió en “La Granja VIP” cuando Youna sorprendió a Samahara Lobatón con un romántico detalle que no pasó desapercibido para sus compañeros.
El joven, padre de la primera hija de Samahara, le envió un ramo de flores moradas acompañado de un mensaje que rápidamente captó la atención dentro de la casa.
“Te amo, mi amor. Estoy esperando para casarnos”, decía la dedicatoria, generando una fuerte reacción en la influencer, quien no pudo ocultar sus sentimientos.
“¡Ay no, voy a llorar!”, expresó Samahara visiblemente conmovida, mientras leía el mensaje frente a cámaras y recibía el apoyo de sus compañeros.
Finalmente, entre lágrimas y emoción, Samahara respondió al gesto con un “Te amo, Youna”, dejando en evidencia que el vínculo entre ambos sigue más presente que nunca dentro del reality.