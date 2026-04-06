Jesús Barco regresa a “La Granja VIP” para definir nuevo duelo y capataz

Jesús Barco, quien fue eliminado el último sábado de “La Granja VIP”, regresó esta noche al reality para cumplir una misión clave dentro de la competencia. Su retorno promete generar gran expectativa entre los participantes.

El exchico reality tendrá la responsabilidad de nominar a dos concursantes, quienes deberán enfrentarse en un duelo. El ganador de esta competencia se convertirá en el nuevo capataz, mientras que el perdedor quedará automáticamente como nominado y peón de la semana.

Este nuevo giro se sumará a la tensión ya existente en el programa, luego de que la producción sancionara a cuatro participantes: Shirley, Pamela López, Paul Michael y Samahara. Todos ellos se encuentran en riesgo tras protagonizar una fuerte pelea el último domingo.

El conflicto se originó por unas bolsas de basura, desatando una discusión que escaló rápidamente. Como consecuencia, los cuatro involucrados fueron nominados directamente, aumentando la tensión en la convivencia dentro de “La Granja VIP”.

Duelo y elecciones clave

Jesús Barco ya eligió a Renato Rossini y Pati Lorena para el duelo. Pati Lorena seleccionó a Pablo Heredia como su refuerzo, mientras que Renato Rossini optó por Mark Vito. Por otro lado, en la elección de peones, ‘Cri Cri’ designó a Samahara Lobatón, Paul Michael eligió a Shirley y Melissa Klug nombró como peona a Pamela López.

Resultado del duelo

Renato Rossini ganó la competencia y se convirtió en el nuevo capataz. Como parte de su beneficio, eligió a Pablo Heredia para que lo acompañe en la suite del capataz. En tanto, Pati Lorena perdió el enfrentamiento, por lo que se convirtió en la quinta nominada y peona de la semana.