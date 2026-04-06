La Granja VIP: esta es la sanción para Shirley, Samahara, Pamela y Paul Michael tras pelea

Los cuatro participantes protagonizaron un fuerte enfrenamiento este fin de semana por lo que fueron castigados.

El fuerte enfrentamiento registrado en el reality La Granja VIP terminó con sanciones para cuatro de sus participantes. Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pamela López y Paul Michael fueron nominados por la producción del programa y quedaron en riesgo de eliminación tras protagonizar una intensa discusión durante el fin de semana.

El conflicto se inició cuando Paul Michael cruzó cerca de Shirley Arica mientras realizaba labores dentro del programa. La modelo lo increpó por una supuesta falta de respeto, lo que desató una acalorada discusión. En medio del altercado, Samahara Lobatón intervino, elevando el tono del enfrentamiento con insultos, mientras Pamela López intentaba entender lo sucedido.

La situación escaló rápidamente cuando Shirley, en medio del enfrentamiento, terminó derribando una taza de Pamela López. Segundos después, la modelo reaccionó de forma más agresiva y pateó el plato de comida de manera intencional, lo que provocó un intercambio de gritos y descalificativos cara a cara, generando gran tensión entre los participantes.

El incidente no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron sanciones ejemplares por la conducta mostrada en el programa. La producción del reality decidió nominar a los cuatro involucrados, dejándolos en la cuerda floja y obligándolos a depender del voto del público para continuar en competencia.

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Tras lo ocurrido, los participantes rompieron su silencio y se pronunciaron sobre el incidente, intentando explicar sus reacciones durante la discusión. Mientras tanto, el programa continúa en el ojo de la tormenta, consolidándose como uno de los espacios más comentados del espectáculo peruano por sus constantes polémicas y enfrentamientos.