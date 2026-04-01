Renato Rossini elige a Melissa Klug como nueva peona en “La Granja VIP”

Renato Rossini, en su rol de capataz en La Granja VIP, designó a Melissa Klug como la nueva peona en reemplazo de Yiddá Eslava, generando diversas reacciones entre los participantes.

Durante el anuncio, se mencionó que, a pesar de encontrarse en su periodo, Melissa Klug aseguró estar en condiciones de asumir las exigentes labores que implica este rol dentro del reality.

La elección no pasó desapercibida, ya que el puesto de peón es uno de los más demandantes en la dinámica del programa, requiriendo esfuerzo físico y disciplina diaria.

Hasta el momento, los otros peones que acompañan esta etapa son Cri Cri, Jesús Barco y Paul Michael, quienes ya vienen desempeñando sus funciones dentro de la competencia.

Con esta decisión, se reconfiguran los equipos y aumentan las expectativas sobre el desempeño de Melissa Klug en los próximos días.