Yiddá Eslava abandona La Granja VIP por recomendación de psicóloga

La psicóloga Karina Flores fue invitada a La Granja VIP para evaluar el estado emocional de los participantes, poniendo especial atención en Yiddá Eslava, quien en los últimos días mostró señales de fuerte estrés dentro del reality.

Tras su análisis, la especialista recomendó que la participante abandone la competencia, priorizando su bienestar emocional. La decisión se tomó luego de que Yiddá presentara un episodio preocupante que incluso incluyó un desmayo con características similares a un ataque epiléptico.

Según se explicó, Yiddá enfrenta un cuadro de ansiedad que podría agravarse si continúa bajo las condiciones de presión del programa, por lo que se optó por su salida para evitar una nueva crisis de este tipo.

Ante esta decisión, la participante expresó que uno de los motivos de su estado emocional es que extraña a sus hijos. Además, agradeció a los granjeros por los momentos compartidos durante su permanencia en el reality.