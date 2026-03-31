Pamela López revela presunta infidelidad de su expareja en La Granja VIP

Durante una conversación en la piscina de La Granja VIP, Pamela López compartió con Gabriela Herrera una delicada revelación sobre su expareja, Christian Cueva. La empresaria decidió contar un episodio que, según dijo, marcó su percepción sobre la relación.

Pamela relató que en una ocasión se encontró con Talledo, amigo cercano del padre de sus hijos. Según explicó, él la invitó a tomar un par de tragos antes de hacerle una confesión inesperada.

De acuerdo a su versión, durante ese encuentro Talledo le habló sobre una presunta infidelidad de su expareja, lo que la dejó sorprendida por la información que estaba recibiendo.

La participante añadió que la mujer involucrada estaría en una relación con un futbolista o basquetbolista que actualmente se encuentra en el extranjero, lo que aumentó sus sospechas sobre lo ocurrido.