Samahara critica a Paul Michael y anuncia su nominación en 'La Granja VIP'

En una conversación dentro de La Granja VIP, Samahara Lobatón se sinceró con Pablo Heredia sobre sus intenciones en la próxima nominación. La granjera dejó en claro que ya tiene definido su voto y explicó las razones detrás de su decisión.

Según contó, planea nominar a Paul Michael por varios motivos que considera importantes dentro de la convivencia. Samahara se mostró incómoda con algunas actitudes que, a su parecer, no deberían pasar desapercibidas en el reality.

Uno de los puntos que más le molestó fue la defensa que Pamela López habría hecho de Paul Michael. La hija de Melissa Klug cuestionó que lo respalde pese a la diferencia de edad entre ambos.

Además, Samahara le relató a Pablo que, según su percepción, Paul Michael ha tenido comportamientos negativos con su pareja. Afirmó que la trató mal y que incluso la expuso públicamente a nivel nacional.

“Le terminó, ella ha llorado como una loca, estábamos allí nosotros ese día”, contó la granjera, recordando el episodio que reforzó su decisión de votar en contra de Paul Michael en la competencia.