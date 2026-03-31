Renato Rossini elegirá a dos participantes y el perdedor enfrentará a Diego Chávarri en eliminación

Este martes se vive una nueva jornada de tensión en La Granja VIP con el esperado “martes de duelo”. La dinámica pondrá en el centro de la escena a Renato Rossini Jr., modelo e hijo del reconocido actor, quien tendrá una decisión clave.

El participante deberá elegir a dos competidores: un peón y un granjero. Uno de ellos se convertirá en el nuevo “dominado” y acompañará a Diego Chávarri en la gala de eliminación del sábado.

Hasta el momento, los peones en riesgo son Yiddá Eslava, Cri Cri, Paul Michael y Jesús Barco. De este grupo saldrá uno de los elegidos para enfrentar este decisivo reto dentro del reality.

Ambos seleccionados se enfrentarán en una prueba clave. El ganador asegurará su permanencia por una semana más, mientras que el perdedor pasará directamente a la zona de eliminación.

La expectativa crece entre los participantes, ya que la elección de Renato Rossini podría cambiar el rumbo del juego en los próximos días.