¡Confirmado! Jesús Barco es nuevo integrante de “La Granja VIP”

El futbolista ya es parte del reality y su llegada ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

La producción de “La Granja VIP” confirmó el ingreso de Jesús Barco como nuevo integrante del reality, generando gran expectativa entre los seguidores del programa. Sin embargo, su incorporación no pasó desapercibida, ya que fue anticipada en medio de un tenso momento protagonizado por Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón.

Todo ocurrió durante una conversación aparentemente cotidiana que ambas sostenían junto a Renato Rossini Jr. La situación cambió cuando Samahara lanzó una pregunta directa: “¿Tú y Jesús van a dormir en camas separadas?”, dejando al descubierto la llegada del futbolista antes de que fuera anunciada oficialmente.

La reacción de Melissa Klug fue inmediata y evidenció incomodidad. Su expresión reflejó molestia ante lo que parecía ser información que no debía revelarse en ese momento. Pese a que Samahara intentó cambiar de tema rápidamente, el ambiente ya estaba cargado de tensión y el episodio no pasó desapercibido para los televidentes.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Con la confirmación del ingreso de Jesús Barco, el reality suma un nuevo elemento que promete generar más interacción y posibles conflictos dentro de la convivencia. La llegada del futbolista podría alterar la dinámica del programa, especialmente por los vínculos personales que ya existen entre algunos participantes.