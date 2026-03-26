La Granja VIP: Tensa asamblea deja a Pati Lorena y Miguel Vergara como nuevos nominados

Uno de los momentos más comentados fue el voto de Pati Lorena contra Gabriela Herrera, a quien señaló como parte del “otro bando”. Gaby optó por guardar silencio, mientras que luego votó por Pati, dando a entender que las estrategias habrían iniciado desde el denominado “team víboras”.
Las tensiones escalaron cuando Cri Cri y Paul Michael votaron contra Pati Lorena. El primero la calificó como una “lava cabezas”, mientras que Paul la tildó de negativa y recordó los insultos recibidos, provocando que Pati le responda llamándolo “hipócrita” en plena asamblea.
Por otro lado, Miguel Vergara acumuló varios votos de sus compañeros como Pablo Heredia, Renato Rossini, Mónica Torres, Samahara Lobatón, Yidda Eslava, Melissa Klug y Diego Chávarri, quienes coincidieron en que él mismo manifestó no sentirse cómodo dentro del programa. Incluso él votó en tono de broma por Yidda Eslava.
El momento más tenso se dio cuando Pamela López votó por Pati Lorena y la enfrentó por tocar un tema personal relacionado con Christian Cueva, lanzándole: “Por eso la dejaron”. Pati evitó responder y dijo: “Franco, Franco, que no quiero responderte nada”, en alusión a Pamela Franco.
Finalmente, los nominados de la noche fueron Miguel Vergara y Pati Lorena, quienes se suman a Samahara Lobatón y Mark Vito; mientras que este jueves se disputará el juego de salvación, donde uno podrá librarse de la eliminación y obtener el poder de la traición.