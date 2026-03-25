Duelo en “La Granja VIP”: Mark Vito cae derrotado y se convierte en nuevo nominado

La capataz Mónica Torres tomó una decisión clave en La Granja VIP al elegir a Renato Rossini y Mark Vito para enfrentarse en un duelo que definiría al próximo nominado del reality.

Ambos participantes se midieron en un exigente juego de destreza física, donde demostraron su resistencia y habilidades, manteniendo en tensión a sus compañeros.

Sin embargo, fue Mark Vito quien terminó perdiendo el enfrentamiento, lo que automáticamente lo convirtió en el nuevo nominado de la semana.

De esta manera, se suma a Samahara Lobatón, quien ya se encontraba en riesgo, configurando así una nueva etapa de competencia dentro del programa.