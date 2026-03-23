¡Se definen los PEONES en La Granja Vip! Participantes estarán en un cara a cara

La tensión se apodera de La Granja VIP, donde esta noche se definirán a los nuevos peones en un enfrentamiento cara a cara. Los participantes deberán exponerse directamente para sostener su permanencia en el juego.

Actualmente, el reality cuenta con 15 granjeros en competencia, quienes tendrán que medir fuerzas en esta dinámica clave. Las decisiones que se tomen marcarán el rumbo de la convivencia en los próximos días.

Sin embargo, la incertidumbre gira en torno a Celine Aguirre, cuya situación es desconocida. La participante fue trasladada a una clínica local debido a una fuerte tos persistente que encendió las alertas.

Hasta el momento no se ha confirmado si regresará a la competencia o quedará fuera del proceso. Su ausencia podría influir en el desarrollo del cara a cara y en la elección de los nuevos peones.