La Mackyna regresa a 'La Granja VIP' con una misión despiadada

El reality La Granja VIP dará un giro inesperado esta noche con el regreso del primer eliminado, La Mackyna. El participante volverá al programa con una misión especial que promete remecer la convivencia dentro del encierro.

Según se adelantó, su retorno no será amistoso, ya que llegará con una sorprendente consigna y sin intención de tener piedad con sus excompañeros. Su presencia podría cambiar por completo las estrategias y alianzas formadas hasta el momento.

Además, la tensión aumentará con la elección de los próximos duelistas, quienes se enfrentarán en una nueva jornada de eliminación. Las decisiones que se tomen serán clave para definir quiénes quedan en riesgo.

Por otro lado, también se desarrollará un esperado “cara a cara”, donde los participantes deberán confrontarse directamente. De esta dinámica saldrán los nuevos peones, en una jornada que promete conflictos y sorpresas.