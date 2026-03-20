LA GRANJA VIP: Pamela López salva a Pati Lorena y traiciona a Shirley Arica

La esperada noche de traición en La Granja VIP Perú dejó un giro inesperado que remeció a todos los participantes. Pamela López utilizó su poder para salvar a Pati Lorena de la eliminación de este sábado, cambiando completamente el panorama de la competencia.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. La gran traicionada fue Shirley Arica, quien ocupará el lugar de Pati Lorena en la zona de eliminación. Además, heredará los votos acumulados que tenía Pati hasta el momento, quedando en una situación crítica de cara a la gala.

La tensión se vivió al máximo durante la dinámica, ya que todos los granjeros participaron con los ojos vendados. En ese momento, Pamela entregó el sobre rojo a Shirley Arica —marcando su destino— mientras que el resto de participantes recibió sobres verdes.

Con esta decisión, solo Samahara Lobatón y La Mackyna permanecen en riesgo junto a Shirley, quien ahora enfrenta la posibilidad de abandonar el reality. Este movimiento promete cambiar alianzas y estrategias en una de las semanas más intensas del programa.