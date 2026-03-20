¡Entre lágrimas! Shirley Arica se quiebra en La Granja VIP al extrañar a su hija

Un momento de profunda emoción se vivió en La Granja VIP cuando Shirley Arica no pudo contener las lágrimas al hablar de su pequeña hija. La influencer confesó que lleva cinco días sin verla y que la distancia comienza a afectarla.

Visiblemente afectada, Shirley expresó que no se imagina cómo será estar separada durante las 13 semanas que dura la competencia. Sus palabras reflejaron la carga emocional que enfrentan los participantes lejos de sus familias.

En medio de su tristeza, decidió sincerarse con Pati Lorena, a quien le contó que se sentía mal por varias razones acumuladas dentro del reality. La conversación evidenció el desgaste emocional que vive dentro del programa.

Ante ello, Pati Lorena no dudó en consolarla y le brindó un abrazo, generando un momento de apoyo y empatía. Finalmente, Pati rompió en llanto, protagonizando una de las escenas más sensibles del reality.