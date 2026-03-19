Pamela López enfrenta a Paul Michael tras fuerte pelea con Samahara Lobatón: “Fue una falta de respeto”

La tensión estalló en La Granja VIP Perú luego del fuerte enfrentamiento entre Samahara Lobatón y Paul Michael, que no pasó desapercibido dentro de la competencia. El intercambio de insultos elevó el clima del reality y generó reacciones inmediatas entre los demás participantes.

Tras lo ocurrido, Pamela López decidió encarar a su pareja en privado. Visiblemente afectada, se recostó en la cama y le expresó su incomodidad, señalando que el calificativo de “chupa sangre” había sido una falta de respeto que no debía repetirse.

Por su parte, Paul Michael reconoció que utilizó ese término de manera brusca contra Samahara, aunque intentó justificar su reacción. Según explicó, respondió de esa forma luego de que ella lo calificara como “vividor” y “mantenido”, lo que desató su molestia.

El episodio dejó en evidencia la tensión emocional que viven los participantes en el reality, donde las discusiones personales impactan en la convivencia. Ahora, el conflicto podría influir en futuras nominaciones y en la percepción del público.