Samahara Lobatón y Pati Lorena caen en la Asamblea: ellas son las nuevas nominadas de La Granja VIP

La asamblea en La Granja VIP desató una de las jornadas más explosivas del programa. Los granjeros se enfrentaron cara a cara, dejando atrás cualquier filtro y exponiendo tensiones acumuladas en una noche cargada de gritos, reproches y estrategias.

Samahara Lobatón fue la más señalada de la jornada al recibir cinco votos en su contra. Pamela López la tildó de irrespetuosa, mientras Yiddá Eslava cuestionó su cambio de actitud. Incluso Mark Vito Villanella y Miguel Vergara la nominaron, aunque este último aseguró no tener nada personal contra ella.

El cruce más fuerte lo protagonizó con Pati Lorena, a quien llamó “nona” y acusó de controlar su alimentación. La respuesta no tardó: Pati la calificó como “Kardashian de Temu”, encendiendo aún más la polémica. A esto se sumó Paul Michael, quien también la nominó tras acusarla de insultarlo, lo que ella negó parcialmente.

Por su parte, Pati Lorena acumuló tres votos, en medio de fuertes roces con varios compañeros. Pablo Heredia la señaló por indiscreta, mientras que Cri Cri la acusó de imponerse en la cocina. En paralelo, el enfrentamiento entre Shirley Arica y Gabriela Herrera dejó duros calificativos como “mentirosa” e “hipócrita”.

La tensión también alcanzó a otros participantes como Diego Chávarri, Renato Rossini y Celine Aguirre, quienes no dudaron en votar estratégicamente. Sin embargo, la gran incógnita se resolvió al final: Samahara Lobatón y Pati Lorena se suman a la lista de nominados junto a Pamela López y La Mackyna, y ahora será el público quien decida quién abandona la competencia este sábado.