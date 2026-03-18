Impactantes confesiones de los granjeros: historias íntimas y declaraciones que conmocionaron en el reality

Los participantes de La Granja VIP sorprendieron al abrir su corazón y revelar las mochilas emocionales que cargan en su vida. Las confesiones generaron impacto entre los televidentes por su crudeza y sinceridad.

Mark Vito Villanella habló sobre los cuestionamientos a su pasado laboral durante su relación con Keiko Fujimori. Aseguró que sí trabajó en el Perú y que fue empresario, además de admitir lo difícil que fue enfrentar las críticas y acudir a la Fiscalía.

Por su parte, Yiddá Eslava se sinceró sobre el fracaso comercial de su película La habitación negra (2025). Aunque reconoció las pérdidas económicas, afirmó que el proyecto no fue un fracaso personal y que las críticas en redes sociales fueron duras, pero la ayudaron a madurar.

El capataz Miguel Vergara recordó una polémica experiencia laboral, donde aseguró que le ofrecieron solo 300 soles por ensayos exigentes. El actor cuestionó las condiciones, considerando el alto costo de las entradas del espectáculo.

Finalmente, Mónica Torres reveló el dramático episodio que vivió tras someterse a una banda gástrica con un médico no calificado. La actriz despertó en UCI, entubada y sin poder caminar durante meses, en una experiencia que marcó su vida.