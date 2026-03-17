La Granja VIP: brindis y confesiones de los famosos

En medio de copas de champagne y un ambiente cargado de emoción, los participantes de La Granja VIP Perú protagonizaron un brindis donde dejaron ver sus motivaciones más personales antes de iniciar la competencia. Entre risas, nervios y algunas lágrimas, cada uno compartió lo que espera lograr dentro del reality.

Shirley Arica fue una de las primeras en tomar la palabra y aseguró que llegó para “conquistar el éxito”. Por su parte, Pamela López no pudo contener las lágrimas al confesar que fue muy difícil dejar a sus hijos, pero decidió asumir el reto con valentía.

Samahara Lobatón también abrió su corazón al revelar que busca ganarse el cariño del público. Además, mencionó la enfermedad —leucemia— del padre de su primera hija, Youna, y afirmó que participa por sus tres pequeños y su familia, mostrándose segura de que será la ganadora.

Otros participantes como ‘Cri Cri’ señalaron que ven en la experiencia una oportunidad para superarse, recordando los difíciles momentos que ha vivido su familia. En tanto, Gabriela Herrera afirmó que busca disfrutar sin conflictos tras atravesar una etapa complicada, mientras Diego Chávarri expresó su deseo de que todos tengan la fortaleza necesaria para llegar hasta el final.