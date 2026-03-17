La Granja VIP Perú arranca con polémica: Miguel Vergara elige a Shirley Arica y sorprende a todos

Miguel Vergara se convirtió en el primer capataz de La Granja VIP Perú tras imponerse en la competencia inicial frente a La Mackyna. Con este triunfo, el actor asumió el liderazgo dentro del reality y la responsabilidad de organizar las labores en la granja.

Como parte de su nuevo rol, Vergara tuvo el privilegio de elegir a un participante para acompañarlo en la suite del capataz. Su decisión no pasó desapercibida, ya que optó por Shirley Arica, generando sorpresa entre sus compañeros.

La elección rápidamente encendió comentarios dentro y fuera del programa, pues marca las primeras alianzas y estrategias en el reality. Además, deja ver cómo se irán formando los vínculos entre los participantes.

Con este inicio, La Granja VIP Perú promete emociones, rivalidades y giros inesperados desde sus primeros días, manteniendo al público atento a cada movimiento dentro del encierro.