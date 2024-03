"La Esquina del Var": Lady Guillén y su lucha que no encontró justicia

En el marco de la conmemoración de Día Internacional de la Mujer, Lady Guillén, conductora de 'Dilo Fuerte', emitido por Panamericana Televisión, llegó al set de 'La Esquina de Var' para empoderar a otras mujeres con su historia de vida.

JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA

En el espacio conducido por el periodista deportivo Omar Ruiz de Somocurcio, la exbailarina contó como tras trece años de haber sufrido un episodio de violencia a manos de su expareja y llevar terapia psicológica, ha comprendido que el amor no hiere y no golpea.

"Justicia que tarda no es justicia, la sentencia que le dieron no fue justo, ni para mí, ni para mi dolor, ni para mi familia, ni para mi lucha incansable durante 6 años para que se haga justicia, me fui hasta la Corte Suprema donde me dieron la razón", narró.

Finalmente, dijo que no cambiaría nada en su vida, ya que el sufrimiento y las lágrimas la convirtieron en la mujer fuerte que es hoy día y que ha construido una familia donde prima el respeto y el amor.