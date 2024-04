"Me maleteó de la nada": Gabriela Herrera descarta colaborar musicalmente con Yahaira Plasencia

La exchica reality Gabriela Herrera llegó al set de La Esquina del Var (LEDV) y en entrevista con el periodista Omar Ruiz de Somocurcio confesó que no colaboraría musicalmente con la salsera Yahaira Plasencia.

Según la también cantante urbana, no podría colaborar con 'La Patrona' debido a que "la maleteó", sin motivos aparentes, esto pese a apoyarla, en el pasado, con un "trend" de su canción para la red social TikTok.

"No congeniaríamos, ahí hubo cosas, y no haría un ft con ella, y eso que yo la apoye con un trend de su canción, yo soy buena gente, y de la nada me maleteó y se copió algunas cosas, looks", afirmó.

NO LE GUSTAN LOS FUTBOLISTAS

Asimismo, reveló que no le gustan los futbolistas por considerarlos "muy vivos", pero contó que algunos jugadores de la selección le ha escrito para invitarla a salir los cuales ha rechazado. Incluso uno de ellos la invitó a viajar a México.