Omar Ruiz de Somocurcio molesto con Andrés Hurtado por entrevistar a Paco Bazán: "Me traicionó"

El conductor de La Esquina del Var (LEV), Omar Ruiz de Somocurcio expresó su molestia luego que Andrés Hurtado invitara a su programa sabatino al conductor y exfutbolista Francisco de Paula Bazán, más conocido como Paco Bazán.

El destacado periodista deportivo de Panamericana Televisión señaló que sintió que fue traicionado por el conductor de "Sábado con Andrés", pero aseguró no tener nada en contra del también conductor Paco Bazán.

"Yo no estaba mirando el programa y me llama un amigo y me dice mira y me manda y foto y es el programa de Andrés, e invita a Paco quien es el rey de las noches, pero Andrés se derritió con Paco, prácticamente mi programa no existe", expresó.

"SE HA GANADO UN LUGAR EN LA TELE"

Finalmente, Ruiz de Somocurcio destacó la trayectoria de Paco Bazán. "Es un churro, ha sido un arquero bueno, se ha reinventado, ha sido actor y ha estado en programas de concurso y se ha ganado un lugar en la tele", dijo.