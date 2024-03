"La Esquina del Var": Andrés Hurtado revela como nació su recordado personaje 'Luz Clarita'

Andrés Hurtado sorprendió al llegar al set de "La Esquina del Var", espacio conducido por el periodista deportivo Omar Ruiz de Somocurcio, y habló de todo, incluso reveló en exclusiva como nació su recordado personaje 'Luz Clarita'.

El conductor de 'Sábado con Andrés', emitido por las pantallas de Panamericana Televisión, narró que fue él quien propuso realizar la imitación del personaje infantil de la recordada telenovela mexicana.

"Les dije que pondría al aire a Luz Clarita y de ahí me voy a México, me dijeron, no te traemos a Luz Clarita y así fue, hicimos un enfrentamiento y es ahí donde se cae el país y el renting sube a 38", contó.

Sobre el motivo que llevó a la desaparición de su personaje, dijo que por temas políticos, ya que también imitaba a Keiko Fujimori, fue prohibido de caracterizar a este último personaje y fue sacado del país por lo que se fue a vivir por dos años a Miami.

SUELDOS MILLONARIOS

Durante el diálogo, Hurtado también confesó los sueldos millonarios que ganaban algunos personajes en el canal de la competencia, tal es el caso del comediante Manolo Rojas que llegó a ganar 28 mil dólares mensuales.