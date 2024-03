“La Esquina del VAR”: Ducelia Echevarría habla por primera vez sobre el cambio en su voz

La flamante invitada de “La Esquina del VAR” fue nada menos que Ducelia Echevarría, la conductora del programa “Préndete”, quien se animó a hablar de todo, incluso sobre el cambio en su voz. Según contó la exchica reality, esta alteración estuvo vinculada a los anabólicos.

“Este tema no lo he tocado en ningún programa. Yo fui víctima de un tema bastante delicado el cual no me gusta hablar, pero sí tuve una transformación de voz por el tema de los anabólicos. Era incómodo para mí, pero ahora no porque es un tema que ya superé”, sostuvo.

“Lo único que agradezco es que mi hija nació bien y con buena salud. Yo pasé por una época supercomplicada y por eso no me gusta tratar este tema, pero sí fue bastante difícil. Lo único que agradezco yo y toda mi familia es que mi hija está sana y bien”, agregó.

ETAPA COMO CONDUCTORA

Sin embargo, Ducelia asegura que esta dura etapa de su vida quedó en el pasado y ahora está enfocada no solo en su familia, sino también en su trabajo como conductora de “Préndete”, programa de Panamericana Televisión, donde espera crecer y cumplir sus metras profesionales.