Abel Lobatón sobre Oliver Sonne: "Si viene de tan lejos hay que hacerlo jugar"

El exfutbolista Abel Lobatón llegó a la Esquina del Var y opinó sobre el rendimiento del futbolista danés-peruano Oliver Sonne durante su tan esperado debut en la Selección Peruana bajo la dirección de Jorge Fossati.

Para Lobatón, Sonne "ayudará mucho" a la 'bicolor', pero instó en que debería jugar más minutos y resaltó que durante los partidos contra Nicaragua y República Dominicana, donde la 'blanquirroja' obtuvo victorias, destacó.

"Tiene que haber cambios en la selección, ya que otros se van, para un jugador que viene de Europa, el chocolate el tener el balón el espacio reducido siempre le va a costar [...] él se siente identificado con el Perú y eso es importante", dijo en diálogo con Omar Ruiz de Somocurcio.

"SI VIENE DE LEJOS DEBEN DEJARLO JUGAR"

Finalmente, el exfutbolista cuestiono los motivos del porqué Oliver Sonne no jugó con la selección cuando Juan Reynoso era el director técnico. "Lo que me queda duda es porque lo traían y no lo dejaban jugar si él viene de tan lejos hay que dejarlo jugar", expresó.