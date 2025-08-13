Kuma, la otra esposa EP 8: Kudret intenta matar a Ceylan y obliga a Sema a casarse con Karan

En el episodio 8 de Kuma, la otra esposa, Kudret intenta asesinar a Ceylan, convencida de que ella es la responsable del asesinato de su hijo Salih. Sin embargo, Karan interviene a tiempo y evita una tragedia mayor. A pesar de haber salvado su vida, él continúa creyendo en su culpabilidad y mantiene a Ceylan prisionera, esperando una confesión que nunca llega.

Ceylan, debilitada por el encierro y el dolor, insiste en su inocencia. Pero la desconfianza de Karan, alimentada por la manipulación de los verdaderos culpables, la mantiene encerrada en un limbo emocional, mientras la tensión familiar sigue escalando.

Leyla es arrestada y Sema acepta un matrimonio impuesto

En paralelo, otra historia sacude a los personajes: la familia de Leyla es humillada públicamente cuando su padre es acusado de haber robado la joyería de Halil. Como si fuera poco, Leyla es arrestada como cómplice, generando más escándalo entre los habitantes de la comunidad. El golpe afecta la reputación de toda la familia y reconfigura las alianzas entre los clanes.

En medio del caos, Kudret intenta reafirmar su poder proponiendo que Sema se case con Karan, en cumplimiento de una tradición familiar. Aunque Sema duda ante la decisión, acepta por respeto a su madre, sin saber cómo reaccionará Karan al conocer esta imposición. El futuro del vínculo entre Ceylan y Karan queda aún más comprometido.