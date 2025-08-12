Kuma, la otra esposa ep 7: Yakup se sacrifica y Ceylan es secuestrada por Karan

En el episodio 7 de Kuma, la otra esposa, el juicio por el asesinato de Salih da un giro dramático cuando Yakup confiesa ser el autor del crimen para salvar a su hermana Ceylan. Esta declaración provoca su inmediata liberación, aunque no convence a todos. La tensión entre las familias sigue intacta, y las heridas por la pérdida de Salih permanecen abiertas.

Karan, incapaz de aceptar el veredicto, actúa por su cuenta. Cegado por el dolor y la rabia, secuestra a Ceylan y la encierra en un almacén, exigiendo que confiese el asesinato. Para él, la justicia falló y solo una confesión personal podrá calmar su sed de venganza.

Kudret jura venganza mientras crece la sospecha familiar

Kudret, madre de Salih, promete vengar la muerte de su hijo, sin saber que todo ha sido manipulado por Emir y Sema, verdaderos responsables del crimen. La pareja celebra en secreto el éxito de su plan, disfrutando del caos que han sembrado sin que nadie sospeche de ellos.

Mientras tanto, la familia de Ceylan empieza a sospechar que Karan podría estar reteniéndola contra su voluntad. El ambiente se vuelve más tenso y la incertidumbre crece, dejando claro que la confrontación entre ambos clanes está lejos de terminar.