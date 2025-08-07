Kuma, la otra esposa: La boda secreta de Ceylan y Karan se convierte en una trampa peligrosa

Tras ser expulsada por Kudret, Ceylan descubre secretos familiares oscuros. El amor de Karan y Ceylan se ve amenazado por la manipulación y la venganza, culminando en un secuestro dramático.

En el cuarto capítulo de Kuma, la otra esposa, la situación de Ceylan se complica aún más cuando, tras ser expulsada por Kudret, descubre el profundo odio que la madre de Karan guarda contra su propia familia.

A raíz de una relación pasada entre la madre de Ceylan y el padre de Karan, la enemistad entre ambas familias se convierte en una barrera que amenaza con separarlos. A pesar de todo, Karan decide seguir adelante con su relación, manteniendo su boda en secreto, lo que desata una serie de intrigas y confrontaciones con el padre de Ceylan.

El odio oculto entre las familias: Ceylan descubre la verdad

Tras su expulsión, Ceylan se entera de los oscuros secretos familiares que vinculan a su madre con el padre de Karan. El odio de Kudret no solo proviene de la rivalidad de las familias, sino también de una relación que Ceylan nunca imaginó que existía.

La revelación de este secreto agrega más peso a la decisión de Karan de casarse con Ceylan en secreto, a pesar de la oposición de sus padres. El amor entre ellos se enfrenta a obstáculos mucho más grandes de lo que ambos imaginaban, con el odio familiar como la fuerza motriz detrás de las manipulaciones de Kudret.