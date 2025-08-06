Kuma, la otra esposa: El amor y la traición se entrelazan en una boda inesperada

En el tercer capítulo de Kuma, la otra esposa, Ceylan se enfrenta a la complejidad de un amor prohibido. Después de escapar de su padre, encuentra refugio en la villa de Karan, quien le ofrece no solo protección, sino también el cuidado y el amor que tanto necesitaba.

El giro en la historia llega cuando, en una boda, Karan presenta a Ceylan como la mujer que desea para su vida. Sin embargo, todo se derrumba cuando ella revela su apellido ante Kudret, la madre de Karan, lo que desata una serie de eventos inesperados.

Refugio, protección y amor en la villa de Karan

Tras huir de su padre y de las tensiones de su vida anterior, Ceylan se refugia en la villa de Karan. Lo que en principio parece un simple refugio se convierte en una oportunidad para encontrar algo más: cariño y cuidado.

Karan, quien al principio ofreció su ayuda por pura nobleza, comienza a desarrollar sentimientos por ella. Juntos, asisten a una boda en la que Karan presenta a Ceylan como la mujer que quiere compartir su vida. Este gesto de confianza y amor parecía ser el inicio de una nueva vida para Ceylan, lejos del sufrimiento y las restricciones de su familia.