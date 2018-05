Marcos Ibazeta: “El Estado todavía está en guerra”

Nancy Madrid, condenada por terrorismo y administradora de las ‘cárceles del pueblo’ trabajó como personal de confianza de la congresista María Elena Foroda, integrante del Frente Amplio, según reveló el programa dominical Panorama.

Según el ex presidente de la Sala Antiterrorista Marcos Ibazeta, la pena de 18 años contra Nancy Madrid no tenía como finalidad reinsertarla a la sociedad, sino para que esta persona no signifique algún peligro para las personas.

El especialista recordó que Madrid tenía el control de cárceles y, desde esa posición, el grupo terrorista continuó en estado de guerra contra el país. “Si ellos tenían el control de cárceles, no han cambiado absolutamente nada”, aseguró.

“El Estado todavía está en guerra con dos organizaciones no rendidas” recordó Ibazeta y criticó la falta de lógica por parte de Madrid y la congresista Foronda. “A pesar de eso, esta gente busca trabajo, yendo como empleador a aquel a quien agredió. No es lógico, no es racional, no es razonable”.

El ex presidente de la Sala Antiterrorista, enfatizó que el congresista actúa como garante cuando propone a una trabajador de confianza a la Gerencia de Recursos Humanos del Congreso y que en este caso “el garante sale de la lógica y racionalidad que estamos pidiendo” y agregó “Es como si un violador pida trabajo en la casa de la familia del niño violado”, indicó.