Liberan a delincuente que arrastró a estudiante para robarle celular

A bordo de un mototaxi,tres delincuentes arrastraron por la calle a una mujer para robarle el celular. Pese a que los vecinos lograron capturar a uno de estos , identificado como Félix Antonio Grandes Lévano, la policía lo liberó debido a que el delito fue tipificado como un accidente de tránsito y no por robo agravado.

“Esto no tiene explicación alguna”, indicó la abogada penalista Romy Chang, “Cuando hay una agresión contra la persona para arrancharle un celular hablamos de robo y tiene una pena que es muy superior a un simple accidente de tránsito”.

La especialista indicó que el robo ejecutado en estas condiciones lo tipifica como el más grave y que le correspondería una pena de cadena perpetua. La letrada indicó que “lo que parece que ha ocurrido es que la policía ha hecho una investigación superficial. No ha precisado exactamente cuál es el delito que ha cometido. No ha hecho notar a la Fiscalía que hablamos de un robo y no de una accidente de tránsito”.

La abogada indicó que la fiscal a cargo del caso, quien tiene la elección final sobre el mismo, debe verificar, cotejar y corroborar los hechos ya que “finalmente el tipo penal, el delito, sí lo establece la fiscal”,aseveró.