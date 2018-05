Muertes en las pistas: ¿Hay juicio justo para las víctimas de accidentes de tránsito?

Melanie Olivera del Castillo era una joven de 15 años que murió luego de que una llanta se desprendiera de un vehículo en movimiento y la impactara. Mientras, el fotógrafo Ivo Dutra falleció luego de que una combi de la empresa Orión lo atropellara.

Ana Camargo, madre del camarógrafo y quien aún no recibe la reparación civil de 1 millón de soles por parte de la empresa Orión, se acercó al set de Juicio Justo e indicó: “Lamentablemente en nuestro país no hay justicia o la justicia tiene precio” y calificó a los gobernantes de ‘ciegos y sordos’ ante la realidad. “Las víctimas de accidentes de tránsito somos la mayor cantidad de personas que mueren por la violencia que hay en la calle, pero ellos no quieren ver esta problemática”, aseveró.

Por su parte, Vanessa Del Castillo, madre de la menor de edad, señaló que luego de la muerte de su hija no se ha podido determinar ningún responsable. La madre de familia indicó que durante el proceso se pudieron comprobar diversas irregularidades por parte de los dueños del vehículo entre las que se encuentra la presentación de documentos falsos que certificaban la revisión técnica del vehículo.

Sobre el particular, el abogado penalista Julio Rodríguez indicó que “el solo hecho que una automóvil circule es un peligro controlado en la sociedad” y detalló que su control debe estar regido por revisiones técnicas para que el vehículo pueda transitar. “Si tú no respetas los estándares internacionales, ese peligro es mucho mayor”.