Mascaly Metida, la tía Gise Paolo el Guerrero y Perejil protagonizan la séptima emisión de JB Noticias

La pelea de Mascaly con la tía Gise en “Explosión”, la visita a Alianza con Advíncula y Paolo, y la despedida de Perejil ante José María Va A La Casa marcaron la noche.

La séptima emisión de JB Noticias, transmitida por Panamericana Televisión, volvió a apostar por el humor de coyuntura mezclado con farándula, fútbol y sátira política. Bajo la conducción de Jorge Benavides y Gabriela Serpa, el programa presentó enfrentamientos televisivos, visitas deportivas y un nuevo capítulo en la transición presidencial del universo JB.

‘Explosión: Orgullo amazónico’ y la pelea por el madrinazgo

El primer sketch se desarrolló en el bar-discoteca “Explosión: Orgullo amazónico”, donde apareció ‘Mascaly Metida’, parodia de Magaly Medina, caracterizada por sus recientes retoques estéticos. Allí se encontró con ‘La tía Gise’, imitación de Gisela Valcárcel, desatando un enfrentamiento verbal cargado de disparates por definir quién sería la madrina del grupo musical invitado, “Explosión de Iquitos”.

‘Pirata Barcos’ visita a Alianza y el engreimiento a lo LuisMi

En el segundo bloque, ‘Pirata Barcos’, parodia del delantero Hernán Barcos, visitó a sus excompañeros de Alianza Lima. También apareció ‘Luchito Avícola’, imitación de Luis Advíncula, quien respaldó a ‘Paolo el Guerrero’, parodia de Paolo Guerrero, presentado como una estrella mimada al estilo de ‘LuisMi’, caricatura recurrente del cantante Luis Miguel.

Perejil se despide y ‘José María Va A La Casa’ toma Palacio

El tercer sketch retomó la línea política con ‘José Perejil’, imitación del expresidente José Jerí, quien junto a sus ‘Visitadoras’ se despidió de Palacio de Gobierno. Luego hizo su ingreso ‘José María Va A La Casa’, parodia de José María Balcázar, a quien Perejil le ofreció un peculiar tour de bienvenida antes de presentarle oficialmente a las ‘Visitadoras’, cerrando la escena con tono festivo.