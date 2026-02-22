JB Noticias convierte la crisis política en comedia con Perejil y Fátima Segovia vuelve en un hilarante sketch

‘Perejil’ es entrevistado en ‘Sin Ronderos’, recibe terapia de Max Sano, congresistas compiten en juego de sillas y cierra la noche con el regreso de Fátima Segovia.

La sexta emisión de JB Noticias, transmitida este domingo 22 de febrero por Panamericana Televisión, volvió a colocar la coyuntura política en el centro de su propuesta humorística. Bajo la conducción de Jorge Benavides y Gabriela Serpa, el programa combinó parodia periodística, sátira parlamentaria y el regreso de figuras emblemáticas del universo JB.

‘Sin Ronderos’: Milagros Le Va Y Le Viene entrevista a ‘Perejil’

El programa abrió con la parodia de la entrevista que Milagros Leiva realiza en “Sin Rodeos”. En versión humorística, ‘Milagros Le Va Y Le Viene’ interrogó a ‘Perejil’ en el ficticio “Sin Ronderos”, exagerando el tono confrontacional y las respuestas evasivas del exmandatario.

Terapia presidencial con el doctor ‘Max Sano’

Dentro de la misma entrevista se presentó un supuesto video donde ‘Perejil’ recibe terapia psicológica del doctor ‘Max Sano’, personaje interpretado por Hernán Vidaurre. La escena jugó con la introspección forzada y los traumas políticos del personaje.

‘Perejil’ y sus Visitadoras: despedida con juerga

El tercer sketch mostró a ‘Perejil’ lamentando su salida de Palacio junto a sus ‘Visitadoras’, en una secuencia que pasó del dramatismo a la celebración desbordada, cerrando con una juerga como sello cómico.

Juego de sillas por la presidencia del Congreso

La competencia entre candidatos fue llevada al absurdo con un juego de sillas. ‘José Va A La Casa’ (parodia de José María Balcázar) terminó imponiéndose frente a ‘Segundo Héctor La Uña Pera Alta’, ‘Édgar Cornelius Inmundo Mercadillo’ y ‘Maricarmen Calva En Aprietos’, caricaturizando la disputa parlamentaria.

El regreso de la ‘Chuecona’

La emisión cerró con el retorno de Fátima Segovia, la popular ‘Chuecona’, quien reapareció en un sketch tras años de ausencia en el universo de JB, generando nostalgia y sorpresa entre los seguidores del programa.