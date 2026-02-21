JB Noticias convierte en comedia la elección del Congreso, el desfile presidencial y el duelo entre Richard Swing y su copia

‘Rospulgoso’ y ‘José María Se Va A Su Casa’ protagonizan la votación; luego desfilan PPKuy, Vizcacha y Dina, y Richard Swing se encuentra con su imitación.

La reciente edición de JB Noticias en Panamericana Televisión volvió a centrar su humor en la coyuntura política, con tres sketchs que combinaron parodia parlamentaria, desfile de mandatarios y sátira televisiva, bajo la conducción de Jorge Benavides y Gabriela Serpa.

‘Rospulgoso’ y la elección en el Congreso

El primer sketch recreó las votaciones para elegir al nuevo presidente del Legislativo, con ‘Rospulgoso’, parodia de Fernando Rospigliosi, como figura central. El ganador fue ‘José María Se Va A Su Casa’, sátira de José María Balcázar, presentado como flamante titular del Congreso y del Perú.

El desfile presidencial de los últimos años

El segundo bloque mostró un “desfile” de parodias: ‘PPKuy’ (Pedro Pablo Kuczynski), ‘Martín Vizcacha’ (Martín Vizcarra), ‘Mechita Arroz’ (Mercedes Aráoz), ‘Merrino’ (Manuel Merino), ‘Panchito’ (Francisco Sagasti), ‘Pedro Pastillo’ (Pedro Castillo), ‘Dina Voy a Volarte’ (Dina Boluarte), ‘Presidente Perejil’ (José Jerí) y ‘José María Se Va A Su Casa’, ironizando sobre la sucesión presidencial.

‘Te pongo al día’ y el encuentro de copia y original

El tercer sketch parodió el noticiero “Te pongo al día” de “Wiflax TV”, conducido por ‘Narivina’. Como invitados aparecieron ‘Luis Raya’, sátira de Luis Caya, y ‘Richi Swing’, parodia de Richard Cisneros, quien compartió set con el propio Richard Swing en un juego de copia y original.