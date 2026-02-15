JB Noticias desata carcajadas con la ‘tía Gloria’, ‘Donald Mitrump’, los expresidentes presos y el regreso de Dayanita

La ‘tía Gloria’ organiza el Súper Bowl de Bad Bunny, ‘Donald Mitrump’ protesta, los expresidentes comparten prisión y Dayanita vuelve en un confesionario explosivo.

La cuarta emisión de JB Noticias en su retorno a la pantalla de Panamericana Televisión confirmó que el formato de sátira noticiosa sigue siendo uno de los sellos más sólidos de Jorge Benavides. Acompañado en la conducción por Gabriela Serpa, el humorista desplegó una batería de sketchs que combinaron coyuntura internacional, política local y el regreso de personajes entrañables, todo bajo el tono irreverente que caracteriza al espacio.

La ‘tía Gloria’ y el Súper Bowl al estilo Bad Bunny

El programa abrió con el retorno de la ya mítica ‘tía Gloria’, quien esta vez se sumó a la fiebre por Bad Bunny. En clave paródica, el personaje asumió el rol de organizadora del “Súper Bowl”, exagerando la magnitud del espectáculo y mezclando referencias deportivas con el universo del reguetón.

‘Donald Mitrump’ y su indignación presidencial

La coyuntura internacional también tuvo espacio con la aparición de ‘Donald Mitrump’, imitación del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el sketch, el personaje expresó su descontento por la presentación de Bad Bunny en el Súper Bowl.

Los expresidentes en prisión: sátira política tras las rejas

Uno de los momentos más comentados fue la escenificación de los expresidentes recluidos en el mismo centro penitenciario: ‘Choledo’, parodia de Alejandro Toledo; ‘Martín Vizcacha’, en alusión a Martín Vizcarra; ‘Olallanta’, caricatura de Ollanta Humala; y ‘Pedrito’, representación de Pedro Castillo.

El regreso de Dayanita en un confesionario

La noche cerró con uno de los momentos más esperados por los seguidores del programa: el regreso de Dayanita en un confesionario cargado de ironía y picardía. El personaje volvió a escena en medio de revelaciones y situaciones incómodas llevadas al extremo cómico.