JB Noticias alegró la noche de San Valentín con 3 parodias hilarantes

En su tercera entrega desde su retorno a Panamericana Televisión, JB Noticias mantuvo el formato de noticiero satírico encabezado por Jorge Benavides y Gabriela Serpa. La edición desarrolló tres bloques centrales que giraron en torno a la coyuntura política y a personajes de la farándula local, siempre bajo el recurso de la exageración y la caricatura.

'Pantaleón Perejil' y sus visitadoras

El primer sketch reinterpretó en clave humorística la novela Pantaleón y las visitadoras, del escritor Mario Vargas Llosa. En esta adaptación, el personaje “José Perejil”, representación satírica del presidente interino José Jerí, fue el eje de una trama que ironiza sobre presuntas contrataciones de mujeres en el Estado. El libreto planteó situaciones ficticias y diálogos de doble sentido para reforzar el tono crítico del segmento.

“Hotel FF (Final Feliz)”: parejas llegaron a JB Noticias por San Valentín

El segundo bloque trasladó la acción a un hotel ficticio ambientado por el Día del Amor. En este escenario se presentaron parejas exageradas y situaciones absurdas, incluyendo una recreación humorística de la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. También participaron versiones parodiadas de Tracy Zahory, Mark Vito —exesposo de Keiko Fujimori— junto a Leslie Echevarría, y Mack Songhurst, conocido como “La Mackyna”, todos integrados en una secuencia de humor ligero vinculada a la fecha.

“Mascaly Metida”: la imitación que cerró la noche

La tercera escena estuvo dedicada a “Mascaly Metida”, una de las imitaciones recurrentes del programa que hace referencia a Magaly Medina. El sketch volvió a centrar la comedia en las intervenciones estéticas atribuidas al personaje, incluso con la escenificación ficticia de una operación facial llevada al extremo del absurdo. Con este bloque, el espacio consolidó una edición que combinó sátira política, referencias literarias y humor de espectáculo en su tercera emisión de esta nueva etapa.